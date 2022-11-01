Жена Карпова рассказала, как Анатолий получил травму

Наталья Буланова, супруга 12-го чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказала, как российский гроссмейстер получил травму. Ранее появилась информация, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать.

Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается.

Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три, и всё — я так думаю, надеюсь», — приводит слова Натальи Булановой издание «Известия».