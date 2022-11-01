7-кратный чемпион мира по снукеру Хендри снялся с чемпионата Великобритании

Легендарный снукерист Стивен Хендри, являющийся семикратным чемпионом мира, сообщил, что снялся с чемпионата Великобритании (UK Championship). Один из самых титулованных снукеристов мира пояснил, что был вынужден отказаться от участия в квалификации турнира из-за неудобного календаря.



Хендри организаторы поставили матч на уикенд. В это время он работает комментатором на телевидении на престижном турнире Чемпион чемпионов. Стивен в соцсетях пояснил, что ему пришлось сделать выбор в пользу работы.



Хендри завершил профессиональную карьеру ещё в 2012 году. В 2021 году шотландец попытался вернуться, но пока так и не добился особых успехов. 53-летний снукерист преимущественно ограничивается квалификационными раундами крупных турниров. А лучшим его результатом является выход во второй круг British Open.

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