Магнус Карлсен назвал два условия возвращения в матчи на первенство мира

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен назвал два условия, при выполнении которых он вернётся в матчи на первенство мира.

«Предлагать это не мне. Но мне хотелось бы, чтобы на обдумывание ходов давали меньше времени и чтобы было больше партий», — приводит слова Магнуса Карлсена NRK.

Напомним, ранее Карлсен официально подтвердил свой отказ от матча на первенство мира, в котором его соперником должен был стать российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выигравший турнир претендентов. Таким образом, соперником Непомнящего станет китайский шахматист Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Матч Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в 2023 году. Точные даты и место назовут позднее.