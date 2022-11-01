Магнус Карлсен назвал два условия возвращения в матчи на первенство мира
Поделиться
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен назвал два условия, при выполнении которых он вернётся в матчи на первенство мира.
«Предлагать это не мне. Но мне хотелось бы, чтобы на обдумывание ходов давали меньше времени и чтобы было больше партий», — приводит слова Магнуса Карлсена NRK.
Напомним, ранее Карлсен официально подтвердил свой отказ от матча на первенство мира, в котором его соперником должен был стать российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выигравший турнир претендентов. Таким образом, соперником Непомнящего станет китайский шахматист Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Матч Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в 2023 году. Точные даты и место назовут позднее.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34
-
07:26
-
00:14
- 31 октября 2022
-
23:20
-
21:21
-
21:10
-
20:58
-
19:19
-
19:09
-
18:50
-
17:15
-
16:50
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
13:30
-
13:21
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:01
-
08:03
-
07:57
-
07:38
-
00:10
- 30 октября 2022
-
23:46
-
23:28
-
22:38
-
21:54
-
20:19
-
19:22
Партнерский контент