Отец и менеджер Магнуса Карлсена объяснил, почему его сын отказался от матча с Непомнящим

Хенрик Карлсен, отец и менеджер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, рассказал, почему его сын отказался играть в матче на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Ранее Карлсен официально подтвердил свой отказ от матча с Непомнящим.
По словам Карлсена-старшего, Магнус устал от чемпионских циклов ввиду неподходящего формата.
«Что касается формата, то дебютная подготовка требует столько времени и так ограничивает игру в классические шахматы на высшем уровне, что Магнус не мог не испытывать усталости от участия в чемпионских циклах», — приводит слова Хенрика Карлсена NRK.
Вместо Карлсена соперником Непомнящего станет китайский шахматист Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.
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