На чемпионате мира по гимнастике определились участники финалов среди мужчин

В Ливерпуле (Англия) продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире завершилась квалификация у мужчин. По её итогам определились финалисты в командном многоборье и в индивидуальных соревнованиях.

Чемпионат мира по гимнастике. Командное многоборье. Мужчины. Финал состоится 2 ноября

1. Япония — 260.695.

2. Великобритания — 252.793.

3. США — 252.295.

4. КНР — 249.929.

5. Италия — 247.661.

6. Испания — 245.594.

7. Бразилия — 245.394.

8. Южная Корея — 244.093.

Индивидуальное многоборье. Финал состоится 4 ноября.

1. Ватару Танигава (Япония) — 84.731.

2. Даики Хасимото (Япония) — 84.665.

3. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 84.664.

4. Фрейзер Джо (Великобритания) — 83.964.

5. Чжан Бохэн (КНР) — 83.766.

6. Хонг Ашер (США) — 83.299.

7. Плата Джоэл (Испания) — 82.799.

8. Мэлоун Броди (США) — 82.631.

9. Шмидт Казимир (Нидерланды) — 82.565.

10. Соуза Кайо (Бразилия) — 82.564.

11. Джарман Джейк (Великобритания) — 82.365.

12. Соарес Диого (Бразилия) — 82.264.

13. Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 81.93.

14. Асил Адем (Турция) — 81.764.

15. Ковтун Илья (Украина) — 81.732.

16. Аббадини Юмин (Италия) — 81.532.

17. Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 80.698.

18. Даузер Лукас (Германия) — 80.431.

19. Хеггемснес Софус (Норвегия) — 80.099.

20. Балаж Кристиан (Венгрия) — 80.065.

21. Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 79.898.

22. Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 79.799.

23. Буртанете Габриэль (Румыния) — 79.798.

24. Касали Лоренцо Мин (Италия) — 79.765.

25. Абад Нестор (Испания) — 79.698.

26. Мохамед Омар (Египет) — 79.531.

27. Афифи Мохамед (Египет) — 79.531.

28. Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.498.

Вольные упражнения. Финал состоится 5 ноября.

1. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.266.

2. Ресукэ Дои (Япония) — 14.766.

3. Карими Милад (Казахстан) — 14.733.

4. Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533.

5. Чжан Бохен (КНР) — 14.5.

6. Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.466.

7. Дайки Хасимото (Япония) — 14.466.

8. Бартолини Никола (Италия) — 14.433.

9. Какеру Танигава (Япония) — 14.3.

10. Беньямин Осбергер (Франция) — 14.266.

11. Бенович Аурель (Хорватия) — 14.266.

12. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.266.

Конь. Финал состоится 5 ноября.

1. Маккленаган Рис (Ирландия) — 15.233.

2. Недоросик Стивен (США) — 15.233.

3. Курбанов Нариман (Казахстан) — 15.033.

4. Де Мунк Лоран (Нидерланды) — 14.833.

5. Мердинян Арутюн (Армения) — 14.7.

6. Ресукэ Дои (Япония) — 14.466.

7. Уде Филип (Хорватия) — 14.4.

8. Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.366.

9. Азимов Абдулла (Узбекистан) — 14.3.

10. Какеру Танигава (Япония) — 14.266.

11. Клэй Закари (Канада) — 14.2.

Кольца. Финал состоится 5 ноября.

1. Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.666.

2. Цзоу Цзинъюань (КНР) — 14.666.

3. Асил Адем (Турция) — 14.666.

4. Ю Хао (КНР) — 14.633.

5. Давтян Ваагн (Армения) — 14.566.

6. Юя Камото (Япония) — 14.5.

7. Аветисян Артур (Армения) — 14.466.

8. Виттенбург Доннел (США) — 14.333.

9. Пилакурис Сократис (Кипр) — 14.133.

10. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.066.

11. Дайки Хасимото (Япония) — 14.

Опорный прыжок. Финал состоится 6 ноября.

1. Давтян Артур (Армения) — 14.9.

2. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.849.

3. Буртанете Габриэль (Румыния) — 14.633.

4. Радивилов Игорь (Украина) — 14.566.

5. Соуза Кайо (Бразилия) — 14.566.

6. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.45.

7. Ватару Танигава (Япония) — 14.45.

8. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.433.

9. Асил Адем (Турция) — 14.333.

10. Гимараеш Юрий (Бразилия) — 14.216.

11. Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.2.

Параллельные брусья. Финал состоится 6 ноября.

1. Цзоу Цзинъюань (КНР) — 15.7.

2. Юя Камото (Япония) — 15.433.

3. Даузер Лукас (Германия) — 15.44.

4.Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.3.

5. Ариджан Ферхат (Турция) — 15.2.

6. Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 15.166.

7. Фрейзер Джо (Великобритания) — 15.066.

8. Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.966.

9. Ковтун Илья (Украина) — 14.966.

10. Какеру Танигава (Япония) — 14.933.

11. Чжан Бохен (КНР) — 14.9.

Перекладина. Финал состоится 6 ноября.

1. Дайки Хасимото (Япония) — 15.1.

2. Сунь Вэй (КНР) — 14.833.

3. Чжан Бохен (КНР) — 14.733.

4. Георгиу Элиас (Кипр) — 14.466.

5. Мэлоун Броди (США) — 14.433.

6. Юя Камото (Япония) — 14.4.

7. Марьяно Артур (Бразилия) — 14.366.

8. Булл Тайсон (Австралия) — 14.333.

9. Морганс Митчелл (Австралия) — 14.333.

10. Соуза Кайо (Бразилия) — 14.333.

11. Творогал Роберт (Литва) — 14.3.