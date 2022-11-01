На чемпионате мира по гимнастике определились участники финалов среди мужчин

В Ливерпуле (Англия) продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире завершилась квалификация у мужчин. По её итогам определились финалисты в командном многоборье и в индивидуальных соревнованиях.
Чемпионат мира по гимнастике. Командное многоборье. Мужчины. Финал состоится 2 ноября
1. Япония — 260.695.
2. Великобритания — 252.793.
3. США — 252.295.
4. КНР — 249.929.
5. Италия — 247.661.
6. Испания — 245.594.
7. Бразилия — 245.394.
8. Южная Корея — 244.093.
Индивидуальное многоборье. Финал состоится 4 ноября.
1. Ватару Танигава (Япония) — 84.731.
2. Даики Хасимото (Япония) — 84.665.
3. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 84.664.
4. Фрейзер Джо (Великобритания) — 83.964.
5. Чжан Бохэн (КНР) — 83.766.
6. Хонг Ашер (США) — 83.299.
7. Плата Джоэл (Испания) — 82.799.
8. Мэлоун Броди (США) — 82.631.
9. Шмидт Казимир (Нидерланды) — 82.565.
10. Соуза Кайо (Бразилия) — 82.564.
11. Джарман Джейк (Великобритания) — 82.365.
12. Соарес Диого (Бразилия) — 82.264.
13. Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 81.93.
14. Асил Адем (Турция) — 81.764.
15. Ковтун Илья (Украина) — 81.732.
16. Аббадини Юмин (Италия) — 81.532.
17. Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 80.698.
18. Даузер Лукас (Германия) — 80.431.
19. Хеггемснес Софус (Норвегия) — 80.099.
20. Балаж Кристиан (Венгрия) — 80.065.
21. Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 79.898.
22. Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 79.799.
23. Буртанете Габриэль (Румыния) — 79.798.
24. Касали Лоренцо Мин (Италия) — 79.765.
25. Абад Нестор (Испания) — 79.698.
26. Мохамед Омар (Египет) — 79.531.
27. Афифи Мохамед (Египет) — 79.531.
28. Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.498.
Вольные упражнения. Финал состоится 5 ноября.
1. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.266.
2. Ресукэ Дои (Япония) — 14.766.
3. Карими Милад (Казахстан) — 14.733.
4. Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533.
5. Чжан Бохен (КНР) — 14.5.
6. Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.466.
7. Дайки Хасимото (Япония) — 14.466.
8. Бартолини Никола (Италия) — 14.433.
9. Какеру Танигава (Япония) — 14.3.
10. Беньямин Осбергер (Франция) — 14.266.
11. Бенович Аурель (Хорватия) — 14.266.
12. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.266.
Конь. Финал состоится 5 ноября.
1. Маккленаган Рис (Ирландия) — 15.233.
2. Недоросик Стивен (США) — 15.233.
3. Курбанов Нариман (Казахстан) — 15.033.
4. Де Мунк Лоран (Нидерланды) — 14.833.
5. Мердинян Арутюн (Армения) — 14.7.
6. Ресукэ Дои (Япония) — 14.466.
7. Уде Филип (Хорватия) — 14.4.
8. Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.366.
9. Азимов Абдулла (Узбекистан) — 14.3.
10. Какеру Танигава (Япония) — 14.266.
11. Клэй Закари (Канада) — 14.2.
Кольца. Финал состоится 5 ноября.
1. Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.666.
2. Цзоу Цзинъюань (КНР) — 14.666.
3. Асил Адем (Турция) — 14.666.
4. Ю Хао (КНР) — 14.633.
5. Давтян Ваагн (Армения) — 14.566.
6. Юя Камото (Япония) — 14.5.
7. Аветисян Артур (Армения) — 14.466.
8. Виттенбург Доннел (США) — 14.333.
9. Пилакурис Сократис (Кипр) — 14.133.
10. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.066.
11. Дайки Хасимото (Япония) — 14.
Опорный прыжок. Финал состоится 6 ноября.
1. Давтян Артур (Армения) — 14.9.
2. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.849.
3. Буртанете Габриэль (Румыния) — 14.633.
4. Радивилов Игорь (Украина) — 14.566.
5. Соуза Кайо (Бразилия) — 14.566.
6. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.45.
7. Ватару Танигава (Япония) — 14.45.
8. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.433.
9. Асил Адем (Турция) — 14.333.
10. Гимараеш Юрий (Бразилия) — 14.216.
11. Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.2.
Параллельные брусья. Финал состоится 6 ноября.
1. Цзоу Цзинъюань (КНР) — 15.7.
2. Юя Камото (Япония) — 15.433.
3. Даузер Лукас (Германия) — 15.44.
4.Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.3.
5. Ариджан Ферхат (Турция) — 15.2.
6. Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 15.166.
7. Фрейзер Джо (Великобритания) — 15.066.
8. Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.966.
9. Ковтун Илья (Украина) — 14.966.
10. Какеру Танигава (Япония) — 14.933.
11. Чжан Бохен (КНР) — 14.9.
Перекладина. Финал состоится 6 ноября.
1. Дайки Хасимото (Япония) — 15.1.
2. Сунь Вэй (КНР) — 14.833.
3. Чжан Бохен (КНР) — 14.733.
4. Георгиу Элиас (Кипр) — 14.466.
5. Мэлоун Броди (США) — 14.433.
6. Юя Камото (Япония) — 14.4.
7. Марьяно Артур (Бразилия) — 14.366.
8. Булл Тайсон (Австралия) — 14.333.
9. Морганс Митчелл (Австралия) — 14.333.
10. Соуза Кайо (Бразилия) — 14.333.
11. Творогал Роберт (Литва) — 14.3.
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