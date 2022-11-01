Президент ФШР пообещал любую поддержку Анатолию Карпову, госпитализированному в Москве

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал инцидент с 12-м чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Ранее появилась информация, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве.

«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов — прирождённый боец и настоящий спортсмен. Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», — приводит слова Филатова ТАСС.

Ранее Наталья Буланова, супруга 12-го чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказала, как российский гроссмейстер получил травму.

