Президент ФШР пообещал любую поддержку Анатолию Карпову, госпитализированному в Москве
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал инцидент с 12-м чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Ранее появилась информация, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве.
«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов — прирождённый боец и настоящий спортсмен. Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», — приводит слова Филатова ТАСС.
Ранее Наталья Буланова, супруга 12-го чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказала, как российский гроссмейстер получил травму.
Новость по темеЖена Карпова рассказала, как Анатолий получил травму
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