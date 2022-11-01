Помощник Карпова опроверг, что Анатолия подключили к аппарату ИВЛ

Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал, когда российского гроссмейстера выпишут из больницы. Ранее сообщалось, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве.

Также Степанян подчеркнул, что информация, будто бы Карпова подключили к аппарату ИВЛ, не соответствует действительности.

«Действительно, произошёл неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут.

Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — приводит слова Степаняна ТАСС.

Ранее Наталья Буланова, супруга 12-го чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказала, как российский гроссмейстер получил травму.