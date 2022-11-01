Премьер РФ Мишустин рассказал о предложении Путина создать новую спортивную ассоциацию
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал о предложении президента России Владимира Путина создать новую ассоциацию спортивных организаций под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Вместе мы должны бороться с любыми попытками разрушить высокие принципы олимпизма. Именно на это нацелена выдвинутая президентом России в Самарканде инициатива о создании под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций.
Спортсмены наших стран смогут демонстрировать свои достижения в честной борьбе на крупных соревнованиях. Причём упор будет делаться не только на профессиональный, но в первую очередь на массовый спорт», — приводит слова Михаила Мишустина «РИА Новости Спорт».
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