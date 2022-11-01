Супруга Анатолия Карпова рассказала о его состоянии

Наталья Буланова, супруга двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, сообщила о состоянии здоровья своего мужа.
Ранее сообщалось, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве.
«Сегодня утром его посещала, он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвётся домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо ещё полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — приводят слова Булановой «Известия».
Также супруга шахматиста сообщила, что муж чувствует себя хорошо, разговаривает с врачами и никаких интеллектуальных отклонений или чего-то серьёзного у него не диагностировано.
Ранее сообщалось много противоречивой информации о травме и состоянии здоровья Карпова, однако супруга её не подтвердила, заявив, что это всё лишь бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков».
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