Домашние матчи «Белогорья» до конца 2022 года перенесены на площадки соперников
Поделиться
Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение о переносе пяти матчей «Белогорья», которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, на площадки соперников, сообщает пресс-служба белгородского волейбольного клуба.
В свою очередь, те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было сыграть в гостях, в 2023 году становятся домашними играми «львов».
Речь о следующих пяти матчах:
12.11.22. «Белогорье» — «Локомотив» (Новосибирск);
26.11.22. «Белогорье» — «Зенит» (Санкт-Петербург);
07.12.22. «Белогорье» — «Строитель» (Минск);
11.12.22. «Белогорье» — «Кузбасс» (Кемерово);
29.12.22. «Белогорье» — АСК (Нижний Новгород).
Новые даты игр с учётом изменившихся условий команды и ВФВ согласуют и утвердят позднее.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
18:19
-
17:27
-
13:09
-
12:22
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34
-
07:26
-
00:14
- 31 октября 2022
-
23:20
-
21:21
-
21:10
-
20:58
-
19:19
-
19:09
-
18:50
-
17:15
-
16:50
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
13:30
-
13:21
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:01
-
08:03
-
07:57
-
07:38
-
00:10
- 30 октября 2022
-
23:46
-
23:28
Партнерский контент