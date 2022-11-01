Домашние матчи «Белогорья» до конца 2022 года перенесены на площадки соперников

Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение о переносе пяти матчей «Белогорья», которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, на площадки соперников, сообщает пресс-служба белгородского волейбольного клуба.

В свою очередь, те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было сыграть в гостях, в 2023 году становятся домашними играми «львов».

Речь о следующих пяти матчах:

12.11.22. «Белогорье» — «Локомотив» (Новосибирск);

26.11.22. «Белогорье» — «Зенит» (Санкт-Петербург);

07.12.22. «Белогорье» — «Строитель» (Минск);

11.12.22. «Белогорье» — «Кузбасс» (Кемерово);

29.12.22. «Белогорье» — АСК (Нижний Новгород).



Новые даты игр с учётом изменившихся условий команды и ВФВ согласуют и утвердят позднее.