Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Домашние матчи «Белогорья» до конца 2022 года перенесены на площадки соперников

Домашние матчи «Белогорья» до конца 2022 года перенесены на площадки соперников
Комментарии

Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение о переносе пяти матчей «Белогорья», которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, на площадки соперников, сообщает пресс-служба белгородского волейбольного клуба.

В свою очередь, те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было сыграть в гостях, в 2023 году становятся домашними играми «львов».

Речь о следующих пяти матчах:

12.11.22. «Белогорье» — «Локомотив» (Новосибирск);
26.11.22. «Белогорье» — «Зенит» (Санкт-Петербург);
07.12.22. «Белогорье» — «Строитель» (Минск);
11.12.22. «Белогорье» — «Кузбасс» (Кемерово);
29.12.22. «Белогорье» — АСК (Нижний Новгород).

Новые даты игр с учётом изменившихся условий команды и ВФВ согласуют и утвердят позднее.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022