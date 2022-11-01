«До конца не проработано». Геннадий Шипулин — о переносе матчей «Белогорья» из Белгорода

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), экс-главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин прокомментировал решение о переносе матчей белгородского клуба до конца 2022 года на площадки соперников.
В Белгородской области из-за близости к месту проведения СВО с 20 октября введён режим «среднего уровня реагирования».
«В области, по сути, ни одного массового мероприятия не запрещали. Да, бывает иногда шумно. Это, конечно, неправильно – отменять проведение матчей в Белгороде. Должно быть твёрдое решение, а то всё размыто, жёлтый уровень опасности, но запретов нет. Надо было проработать со всех сторон, до конца не проработано с юридической точки зрения. Это всё не просто так: надо какую-то командную смету расходов, это игроки, это семьи, жить надо в других регионах волейболистам, болельщики не смогут прийти. Конечно, безопасность – это главное, но надо всё равно это как-то рассмотреть со всех точек зрения. Ни разу ещё, слава богу, ни одна ракета не упала в городе, где-то на окраине только. Не надо паниковать, надо взвешивать все за и против», – приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».
- 1 ноября 2022
-
20:22
-
20:01
-
18:19
-
17:27
-
13:09
-
12:22
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34
-
07:26
-
00:14
- 31 октября 2022
-
23:20
-
21:21
-
21:10
-
20:58
-
19:19
-
19:09
-
18:50
-
17:15
-
16:50
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
13:30
-
13:21
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:01
-
08:03
-
07:57
-
07:38
-
00:10