Сергей Карякин рассказал, когда врачи планируют выписать из больницы Анатолия Карпова

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, когда врачи планируют выписать из больницы двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Ранее сообщалось, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве. О его состоянии много противоречивой информации. Среди диагнозов упоминается перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма.

«Связь напрямую с ним сейчас невозможна, но через помощников я связываюсь регулярно. Он находится в больнице. Мы надеемся, что всё будет нормально. Врачи говорят, что состояние стабильное, он идёт на поправку, но более подробно я не могу вам рассказать, потому что это личные вещи. Насколько я слышал, врачи дают прогнозы, что недели через две его выпишут. Самое главное, чтобы так и было, будем на это надеяться», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».