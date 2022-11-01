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Сергей Карякин рассказал, когда врачи планируют выписать из больницы Анатолия Карпова

Сергей Карякин рассказал, когда врачи планируют выписать из больницы Анатолия Карпова
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Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, когда врачи планируют выписать из больницы двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Ранее сообщалось, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве. О его состоянии много противоречивой информации. Среди диагнозов упоминается перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма.

«Связь напрямую с ним сейчас невозможна, но через помощников я связываюсь регулярно. Он находится в больнице. Мы надеемся, что всё будет нормально. Врачи говорят, что состояние стабильное, он идёт на поправку, но более подробно я не могу вам рассказать, потому что это личные вещи. Насколько я слышал, врачи дают прогнозы, что недели через две его выпишут. Самое главное, чтобы так и было, будем на это надеяться», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

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