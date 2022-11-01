«Чистое преступление». Лариса Латынина — об отсутствии российских гимнасток в ролике МОК

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина назвала преступлением отсутствие российских и советских гимнасток в созданном МОК ретроспективном ролике об эволюции женской спортивной гимнастики с 1956 года.

В видео включены фрагменты из выступлений сильнейших спортсменок разных лет. Однако создателями полностью проигнорированы гимнастки из СССР и России. Успехи Латыниной, которая до 2012 года была самой титулованной спортсменкой на планете по числу олимпийских медалей, начались как раз в 1956 году.



«Я настолько удивлена, это потрясающая новость. Я считаю, что наш вклад в эволюцию спортивной гимнастики настолько велик, что даже непонятно, почему они так поступили. Это чистое преступление. Трудно сказать, исправится ли эта ситуация. Нашим спортсменам могу пожелать тренироваться и только тренироваться, готовиться к будущим соревнованиям», — приводит слова Латыниной «РБК Спорт».