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Женская сборная США выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Женская сборная США выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), завершились соревнования женщин в командном многоборье. Золотые медали завоевали американские гимнастки, набравшие сумму 166,564 балла. Вторыми стали британские спортсменки – 163,363. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Канады – 160,563.

Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024. По итогам многоборья их получили команды, занявшие первые три места: США, Великобритания и Канада.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Женщины. Командное многоборье

1. США – 166,564.
2. Великобритания – 163,363.
3. Канада – 160,563.
4. Бразилия – 159,661.
5. Италия – 159,463.
6. Китай – 157,529.

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