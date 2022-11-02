«Всё без окольных путей». Капитан сборной Болгарии рассказал, что ему нравится в русских
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Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), рассказал, что ему нравится в русских.
«Болгары больше похожи на русских: менталитет почти один, как и образ жизни. Тут сходств больше, чем с Италией. В России мне нравится прямота и серьёзность: «наши цели такие, к ним надо стремиться». Всё достаточно сухо и точно, без этого: «А давайте попробуем». «Это надо сделать» — и никак иначе. Без окольных путей, глаза в глаза. Нравится конкретика и прямота», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»
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