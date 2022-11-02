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«Не хотел всю жизнь копать картошку». Цветан Соколов объяснил, почему стал волейболистом

«Не хотел всю жизнь копать картошку». Цветан Соколов объяснил, почему стал волейболистом
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Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), рассказал, как стал волейболистом.

«Коров я на родине не доил, но много работал на земле, а также колол дрова. Для тех мест это нормально. В деревне ребёнком всегда работаешь. Думаю, в этом и была цель: начать играть в волейбол, быть спортсменом, а не работником в поле, кто копает картошку. Ведь в таких деревнях много земли, её надо обрабатывать, пахать, и каждая семья это делает. Но мы были дружелюбными и сплочёнными, каждый друг другу помогал.

Я не хотел всю жизнь заниматься сельским хозяйством, думал о том, что надо реализовать себя в чём-то другом. Не предполагал, что волейбол будет моей профессией, но шаг за шагом сделал карьеру. Как только окончил школу — сдал последний экзамен — переехал в Италию. Даже университетского образования не получил. Скорее всего, как закончу карьеру, буду продолжать обучение. Возможно, на тренера», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»:

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