«Негативный момент для всего волейбола». Капитан сборной Болгарии – об отстранении России
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Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
«Да, это нехорошо. Сборная России, российские клубы всегда были в топе международных соревнований. Это негативный момент для мирового волейбола. На клубном уровне игрокам всегда было важно выступать на европейской арене. Ведь самый большой трофей — Лига Чемпионов. Жаль, что сейчас нельзя выступать в этом турнире», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»:
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