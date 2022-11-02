«Негативный момент для всего волейбола». Капитан сборной Болгарии – об отстранении России

Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Да, это нехорошо. Сборная России, российские клубы всегда были в топе международных соревнований. Это негативный момент для мирового волейбола. На клубном уровне игрокам всегда было важно выступать на европейской арене. Ведь самый большой трофей — Лига Чемпионов. Жаль, что сейчас нельзя выступать в этом турнире», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»:

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