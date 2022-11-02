«Я многого не понимаю». Болгарский волейболист ответил на вопрос о политической ситуации

Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), рассказал, что думает по поводу текущей политической ситуации.

«Сейчас я не хочу говорить о том, что происходит. Я — не политик, много в этом не понимаю. Есть люди, которые разбираются в данных вопросах, пусть они и говорят. Я же хочу играть в волейбол и помогать команде выигрывать. Это моя работа», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате» здесь:

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