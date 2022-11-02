«Москва – настоящий мегаполис». Болгарский волейболист – о переезде из Италии в Россию

Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), поделился мнением о столице России.
«Мы с семьёй очень хорошо чувствовали себя в Италии. Провели там много времени — восемь лет. Но сейчас, пожив в России, могу сказать, что мне очень нравится. Клуб сделал так, что я живу здесь вместе с женой и сыновьями. Мы отлично чувствуем себя в Москве.
Могу сказать, что жизнь в Болгарии, Италии и России различна. Это нормально, ведь мы все разные. В Москве жизнь очень хорошего уровня. Этот город — настоящий мегаполис, и жизнь здесь быстрая, заряженная, нас это устраивает. В Италии много волейбольных команд, но все они находятся в маленьких городах. Там чуть спокойнее, тише. Поначалу это показалось нам очень странным, ведь мы приехали из итальянского города Чивитанова с населением примерно 40 тысяч в Москву, где людей — 13 миллионов», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»:
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