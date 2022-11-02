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Канадская легкоатлетка встретила Хэллоуин в вызывающем наряде. Фото

Канадская легкоатлетка встретила Хэллоуин в вызывающем наряде. Фото
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Чемпионка Игр Содружества 2018 года, пятикратная чемпионка Канады (2016—2019, 2022), участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, обладательница национального рекорда Канады в прыжках с шестом (4,82 м) Алиша Ньюман опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки в вызывающем наряде, в котором она встретила Хэллоуин.

«Собираюсь что-то устроить!» — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива алиши ньюман

Фото: из личного архива алиши ньюман

«В этом есть чистое величие», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Алиша чертовски горяча», — добавил другой подписчик.

Ранее свой наряд на Хэллоуин показала Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова.

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