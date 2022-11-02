Журналистка обманула систему контроля жульничества в шахматах

Журналистка норвежского издания NRK на чемпионате мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия), смогла обойти систему контроля жульничества. Об этом сообщается в материале на сайте издания.
Прежде чем шахматисты попадали в зал, они должны были пройти тщательную проверку безопасности. Двое сотрудников выясняли, не принесли ли игроки в зал незаконные вспомогательные средства. Журналистка пыталась пронести маленький наушник у барабанной перепонки, подключённый к спрятанному в одежде приёмнику, чтобы связываться с умными часами. Благодаря этому можно передавать ходы на часы, а от них — в наушник через приёмник. Сотрудники, ответственные за проверку, ничего из этого не обнаружили. Однако они нашли рацию и браслет питания, которые также пыталась пронести журналистка.
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