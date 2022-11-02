Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мужская сборная Китая выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Мужская сборная Китая выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Комментарии

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), завершились соревнования мужчин в командном многоборье. Золотые медали завоевали китайские гимнасты, набравшие сумму 257,858 балла. Вторыми стали японские спортсмены – 253,395. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представители Великобритании – 160,563.

Напомним, на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путёвки в Париж-2024. По итогам многоборья их получили команды, занявшие первые три места: Китай, Япония и Великобритания.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Командное многоборье

1. Китай – 257,858.
2. Япония – 253,395.
3. Великобритания – 247,229.
4. Италия – 245, 995.
5. США – 245,692.
6. Испания – 244,027.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022