Мужская сборная Китая выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), завершились соревнования мужчин в командном многоборье. Золотые медали завоевали китайские гимнасты, набравшие сумму 257,858 балла. Вторыми стали японские спортсмены – 253,395. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представители Великобритании – 160,563.
Напомним, на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путёвки в Париж-2024. По итогам многоборья их получили команды, занявшие первые три места: Китай, Япония и Великобритания.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Командное многоборье
1. Китай – 257,858.
2. Япония – 253,395.
3. Великобритания – 247,229.
4. Италия – 245, 995.
5. США – 245,692.
6. Испания – 244,027.
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