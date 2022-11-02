Мужская сборная Китая выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), завершились соревнования мужчин в командном многоборье. Золотые медали завоевали китайские гимнасты, набравшие сумму 257,858 балла. Вторыми стали японские спортсмены – 253,395. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представители Великобритании – 160,563.



Напомним, на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путёвки в Париж-2024. По итогам многоборья их получили команды, занявшие первые три места: Китай, Япония и Великобритания.



Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Командное многоборье



1. Китай – 257,858.

2. Япония – 253,395.

3. Великобритания – 247,229.

4. Италия – 245, 995.

5. США – 245,692.

6. Испания – 244,027.