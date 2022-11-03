Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

О’Салливан вышел в четвертьфинал турнира Чемпион чемпионов по снукеру

О’Салливан вышел в четвертьфинал турнира Чемпион чемпионов по снукеру
Комментарии

Британский теннисист Ронни О’Салливан вышел в четвертьфинал турнира Чемпион чемпионов. На старте престижных соревнований он обыграл Роберта Милкинса со счётом 4:2.

Теперь следующим соперником О’Салливана будет победитель матча Чжао Синьтун — Минк Нутчарут.

16 победителей престижных турниров разыгрывают главный приз. Уже известна первая полуфинальная пара. Путёвку в финал в верхней сетке турнира разыграют Джадд Трамп и Марк Селби.

В нижней части турнирной сетки в полуфинал уже вышел Фань Чжэнъи. Именно с ним может сыграть О’Салливан, если одержит победу в матче 1/4 финала.

На стадиях 1/4 и 1/2 финала участники сыграют до шести побед (максимум 11 фреймов). А финал пройдёт в формате 19 фреймов и игры до 10 побед.

Новость по теме
Обнародована сетка турнира «Чемпион Чемпионов» по снукеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022