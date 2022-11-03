О’Салливан вышел в четвертьфинал турнира Чемпион чемпионов по снукеру
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Британский теннисист Ронни О’Салливан вышел в четвертьфинал турнира Чемпион чемпионов. На старте престижных соревнований он обыграл Роберта Милкинса со счётом 4:2.
Теперь следующим соперником О’Салливана будет победитель матча Чжао Синьтун — Минк Нутчарут.
16 победителей престижных турниров разыгрывают главный приз. Уже известна первая полуфинальная пара. Путёвку в финал в верхней сетке турнира разыграют Джадд Трамп и Марк Селби.
В нижней части турнирной сетки в полуфинал уже вышел Фань Чжэнъи. Именно с ним может сыграть О’Салливан, если одержит победу в матче 1/4 финала.
На стадиях 1/4 и 1/2 финала участники сыграют до шести побед (максимум 11 фреймов). А финал пройдёт в формате 19 фреймов и игры до 10 побед.
Новость по темеОбнародована сетка турнира «Чемпион Чемпионов» по снукеру
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