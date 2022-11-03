Гимнастки выступили под протекающей крышей на ЧМ в Великобритании

Гимнастки сборной США Джейд Кэри и Джордан Чайлз заметили, что на арене в Ливерпуле (Великобритания), где проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике, протекла крыша. По словам спортсменок, организаторы протирали бревно между ротациями, а иногда и между отдельными выступлениями. Участники обсуждали случившееся в микст-зоне.

«Я пыталась сказать об этом перед разминкой, но решила, что у меня всего 30 секунд и нет времени, чтобы отвлекаться», — приводит слова Чайлз «твиттер» Gymnastics Now.



«Я собиралась сделать акробатическую комбинацию, когда вдруг заметила это и подумала: «Откуда это взялось?»

Скорее всего, вода стекала с потолка арены, так как в Ливерпуле был ненастный день, и к моменту соревнований дождь только усилился.