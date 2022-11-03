Джадд Трамп: снукером занимаются 60-летние, которые не знают, как привлечь молодёжь
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Известный снукерист Джадд Трамп раскритиковал организаторов турниров. По его мнению, они не понимают, как привлечь в спорт молодое поколение.
«Мне не кажется, что тур развивается в последние два года. Мне это не нравится, это влияет на меня.
Чувствую, что снукер может быть гораздо более значимой игрой, но он не прогрессирует. Я не вижу, чтобы в развитии нашего вида спорта участвовали люди моего возраста, которые могли бы воздействовать на более молодые поколения. Вижу, что решения принимают 50-60-летние функционеры, которые не знают, как работать с молодёжью», — цитирует Трампа iTV.
Трамп сейчас принимает участие в турнире Чемпион чемпионов. Он уже вышел в финал соревнований, где сыграет с Марком Селби.
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