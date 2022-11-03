Организаторы ЧМ по спортивной гимнастике выступили с заявлением по поводу протечки крыши

Организаторы чемпионата мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Ливерпуле (Великобритания), сообщили о ликвидации протечки в крыше арены перед финалом личного женского многоборья, который состоится сегодня, 3 ноября.
«Мы можем подтвердить, что во время соревнований во вторник вечером на крыше арены была очень небольшая течь. Узнав об этом, мы немедленно начали действовать, подрядчики прибыли на место и устранили проблему. Мы продолжаем следить за ситуацией. Подобные инциденты крайне редки, и мы приносим извинения за любые причинённые неудобства», — приводит заявление организаторов Yahoo Sports.
По крайней мере, четыре спортсменки из США и канадская гимнастка заметили воду на бревне или падающие на снаряд капли во время командного финала, выигранного США в дождливый день. В ходе командного финала восемь из 24 участниц упали с бревна.
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