Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Организаторы ЧМ по спортивной гимнастике выступили с заявлением по поводу протечки крыши

Организаторы ЧМ по спортивной гимнастике выступили с заявлением по поводу протечки крыши
Комментарии

Организаторы чемпионата мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Ливерпуле (Великобритания), сообщили о ликвидации протечки в крыше арены перед финалом личного женского многоборья, который состоится сегодня, 3 ноября.

«Мы можем подтвердить, что во время соревнований во вторник вечером на крыше арены была очень небольшая течь. Узнав об этом, мы немедленно начали действовать, подрядчики прибыли на место и устранили проблему. Мы продолжаем следить за ситуацией. Подобные инциденты крайне редки, и мы приносим извинения за любые причинённые неудобства», — приводит заявление организаторов Yahoo Sports.

По крайней мере, четыре спортсменки из США и канадская гимнастка заметили воду на бревне или падающие на снаряд капли во время командного финала, выигранного США в дождливый день. В ходе командного финала восемь из 24 участниц упали с бревна.

Новость по теме
Гимнастки выступили под протекающей крышей на ЧМ в Великобритании
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022