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Американские гимнастки побили рекорд по количеству выигранных чемпионатов мира подряд

Американские гимнастки побили рекорд по количеству выигранных чемпионатов мира подряд
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Гимнастки сборной США стали обладательницами рекордного шестого подряд титула чемпионок мира в командном многоборье, одержав победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в эти дни в Ливерпуле (Великобритания).

В 2019 году американки выиграли пятый титул подряд и сравнялись с румынскими спортсменками, чья команда неизменно побеждала в командном первенстве на чемпионатах мира с 1994 по 2001 год. Победы гимнасток из США начались в 2011 году. За это время женская сборная США также завоевала золотые олимпийские медали в 2012 и 2016 годах и серебро Игр-2020 в Токио.

Чемпионками мира в составе сборной США стали гимнастки Скай Блэйкли, Шилез Джонс, Лиэнн Вонг, Джейд Кэри и Джордан Чайлз.

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