Никита Нагорный отреагировал на победу сборной Китая на ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который на чемпионате мира – 2019 в Штутгарте завоевал три золотые медали, отреагировал на победу мужской сборной Китая на первенстве планеты 2022 года в Ливерпуле (Великобритания), которое проходит без участия отстранённых российских спортсменов.

Напомним, на чемпионате мира — 2019 сборная России впервые за 28 лет завоевала золотую медаль в командном многоборье.

«Первая драгоценная победа в командном первенстве чемпионата мира. Теперь мы лишились титула, Китай занимает первое место, Япония — второе, Великобритания — третье.

Что хочется сказать Международной федерации спортивной гимнастики? Если вдруг нужно будет возглавить строчку — зовите, мы готовы», — сказал Нагорный в своём телеграм-канале.