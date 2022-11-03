Симона Байлз резко ответила фанату, намекнувшему на её слабое выступление на Олимпиаде

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, которая не соревновалась после Игр-2020, резко ответила пользователю в соцсети.

Пользователь с ником @hockeyforever68, комментируя один из постов Байлз про недопустимость нарядов серийных убийц на Хэллоуин, написал: «Жаль, что ты не можешь нарядиться олимпийским призёром».

Поклонники гимнастки сразу бросились объяснять, сколько у неё наград, однако Байлз вмешалась в дискуссию сама.

«У меня семь олимпийских медалей, воспользуйтесь поиском. Как же боты действуют мне на нервы. Стань настоящим, говори от своего имени. Хватит использовать фейковые аккаунты», — написала Симона.

Пять медалей, четыре из которых золотые, Байлз завоевала на Играх-2016. В Токио-2020 Симона снялась в ходе командного турнира из-за проблем с психическим здоровьем, однако получила серебро. В дальнейшем она выступила только на бревне, где завоевала бронзу.

Байлз не впервые отвечает троллям в соцсетях. Не так давно она быстро отреагировала на комментарий о своём уходе из спорта, ответив, что «работает над своим психическим здоровьем» и не завершала карьеру.