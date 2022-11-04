С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи состоятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 4 ноября

Группа А

20:00 Венгрия – Швейцария

22:30 Норвегия – Хорватия

Группа В

20:00 Дания – Словения

22:30 Швеция – Сербия

В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды выйдут в полуфинал.



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.