О’Салливан вышел в полуфинал турнира Чемпион чемпионов по снукеру

7-кратный чемпион мира Ронни О’Салливан вышел в полуфинал престижного турнира Чемпион чемпионов по снукеру. Британец в четвертьфинале не оставил шансов китайцу Чжао Синьтуну. Встреча закончилась со счётом 6:1.



Теперь О’Салливан поборется за путёвку в финал с Фань Чжэньи. В другой полуфинальной паре встретятся Джадд Трамп и Марк Селби.



16 победителей престижных турниров разыгрывают главный приз. На стадиях 1/4 и 1/2 финала участники сыграют до шести побед (максимум 11 фреймов). А финал пройдёт в формате 19 фреймов и игры до 10 побед.



О’Салливан является одним из самых титулованных игроков в снукер в мире. 7 раз чемпионат мира помимо него выигрывал лишь Стивен Хендри.

Новость по теме О’Салливан вышел в четвертьфинал турнира Чемпион чемпионов по снукеру