Андраде о золоте чемпионата мира: теперь все поняли, на что способны темнокожие спортсмены

Олимпийская чемпионка 2020 года в опорном прыжке, бразильская гимнастка Ребека Андраде поделилась эмоциями после исторической победы в многоборье на чемпионате мира в Ливерпуле.

«Теперь все поняли, на что способны темнокожие спортсмены. Очень горжусь тем, что смогла убедить в этом весь мир. Очень рада этой золотой медали. Я заслужила её. В Бразилии каждый, кто знает, с какими трудностями сталкиваются темнокожие спортсмены, старается как-то помочь этим людям. Сегодня я одержала эту победу, потому что мне тоже очень помогли в самом начале. Чтобы была возможность тренироваться, мне приходилось занимать деньги, жить в чужих домах. Это было очень тяжело. Думаю, эта медаль является олицетворением всего пути, который я прошла. Сегодня я получила награду за это — как и на Олимпиаде. Очень счастлива быть той, кем я являюсь, и представлять всё, что я представляю», — рассказала Андраде в интервью Globo Esporte.

Напомним, золото Андраде стало для Бразилии первым в истории, завоёванным в многоборье. В борьбе за высшую награду она опередила американку Шилез Джонс.