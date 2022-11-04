«Накала и борьбы нет». Алексей Немов — о ЧМ-2022 по спортивной гимнастике

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался об уровне чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), без участия российских спортсменов.

«Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то. Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники всё же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет», — приводит слова Немова ТАСС.

Российские и белорусские гимнасты отстранены от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

Победы на турнире уже одержали женская сборная США и мужская команда Китая, а также бразильская гимнастка Ребека Андраде.