«Накала и борьбы нет». Алексей Немов — о ЧМ-2022 по спортивной гимнастике
Поделиться
Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался об уровне чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), без участия российских спортсменов.
«Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то. Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники всё же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет», — приводит слова Немова ТАСС.
Российские и белорусские гимнасты отстранены от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
Победы на турнире уже одержали женская сборная США и мужская команда Китая, а также бразильская гимнастка Ребека Андраде.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
20:11
-
18:54
-
17:21
-
15:57
-
15:06
-
08:00
-
00:53
-
00:52
-
00:24
-
00:19
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
22:25
-
20:00
-
19:21
-
19:12
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
17:52
-
17:26
-
10:36
-
10:29
-
10:26
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
21:08
-
15:49
-
15:20
-
14:20
-
14:17
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
Партнерский контент