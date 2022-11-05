Гончарова — о замене ЧМ Спартакиадой: выбора у нас не было, но за ЧМ следила

Российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась о прошедших чемпионате мира и Спартакиаде.
«С какими чувствами пропускала главный старт сезона? Выбора-то у нас никакого не было, поэтому старалась даже не думать, что не играем на чемпионате мира. Как сложилось, так сложилось… У нас была Спартакиада, и мы к ней отнеслись максимально серьёзно, ведь команде сразу была поставлена задача выиграть титул.
По времени, конечно, непривычно, что такой крупный турнир прошёл всего через месяц с начала подготовки. Было тяжеловато. Но зато мы получили и игровой опыт, и дополнительную психологическую уверенность. Да, где-то проиграли, но смогли завоевать титул, и, на мой взгляд, это здорово.
Следила ли за ЧМ? Игры не смотрела, но результаты отслеживала. Если честно, не ожидала, что сербки смогут выиграть в финале. У них был не самый звёздный состав, раньше был намного лучше, но они доказали, что заслуживают победы. Молодцы, я рада за них», — цитирует Гончарову RT.
- 5 ноября 2022
-
00:30
-
00:21
-
00:15
- 4 ноября 2022
-
23:21
-
23:08
-
20:11
-
18:54
-
17:21
-
15:57
-
15:06
-
08:00
-
00:53
-
00:52
-
00:24
-
00:19
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
22:25
-
20:00
-
19:21
-
19:12
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
17:52
-
17:26
-
10:36
-
10:29
-
10:26
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
21:08
-
15:49
-
15:20
-
14:20
-
14:17
-
13:55