Гончарова — о замене ЧМ Спартакиадой: выбора у нас не было, но за ЧМ следила

Российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась о прошедших чемпионате мира и Спартакиаде.

«С какими чувствами пропускала главный старт сезона? Выбора-то у нас никакого не было, поэтому старалась даже не думать, что не играем на чемпионате мира. Как сложилось, так сложилось… У нас была Спартакиада, и мы к ней отнеслись максимально серьёзно, ведь команде сразу была поставлена задача выиграть титул.

По времени, конечно, непривычно, что такой крупный турнир прошёл всего через месяц с начала подготовки. Было тяжеловато. Но зато мы получили и игровой опыт, и дополнительную психологическую уверенность. Да, где-то проиграли, но смогли завоевать титул, и, на мой взгляд, это здорово.



Следила ли за ЧМ? Игры не смотрела, но результаты отслеживала. Если честно, не ожидала, что сербки смогут выиграть в финале. У них был не самый звёздный состав, раньше был намного лучше, но они доказали, что заслуживают победы. Молодцы, я рада за них», — цитирует Гончарову RT.