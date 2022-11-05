Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 4 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи состоятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 4 ноября:

Группа А



Венгрия – Швейцария — 33:28 (12:14).

Норвегия – Хорватия — 32:23 (16:14).



Группа В



Дания – Словения — 26:28 (15:14).

Швеция – Сербия — 27:21 (14:9).



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

5 ноября на чемпионате Европы по гандболу пройдут матчи в группах C и D.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.