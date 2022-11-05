Японец Даики Хасимото выиграл ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в индивидуальном многоборье у мужчин. Победу одержал японец Даики Хасимото, набравший в сумме шести упражнений 87,198 балла.
Второй результат показал представитель Китая Чжан Бохэн — 86,765 балла. Бронзовым призёром стал ещё один японец Ватару Танигава (85,231).
Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Индивидуальное многоборье
1. Даики Хасимото (Япония) – 87,198.
2. Чжан Бохэн (Китай) – 86,765.
3. Ватару Танигава (Япония) – 85,231.
4. Броуди Мэлоун (США) – 84,931.
5. Джейк Джармен (Великобритания) — 82,865.
6. Ашер Хонг (США) — 82,365.
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