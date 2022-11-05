Японец Даики Хасимото выиграл ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в индивидуальном многоборье у мужчин. Победу одержал японец Даики Хасимото, набравший в сумме шести упражнений 87,198 балла.

Второй результат показал представитель Китая Чжан Бохэн — 86,765 балла. Бронзовым призёром стал ещё один японец Ватару Танигава (85,231).

Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Индивидуальное многоборье

1. Даики Хасимото (Япония) – 87,198.

2. Чжан Бохэн (Китай) – 86,765.

3. Ватару Танигава (Япония) – 85,231.

4. Броуди Мэлоун (США) – 84,931.

5. Джейк Джармен (Великобритания) — 82,865.

6. Ашер Хонг (США) — 82,365.