С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи состоятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября

Группа С



20:00 Франция – Северная Македония

22:30 Нидерланды — Румыния



Группа D



20:00 Черногория — Испания

22:30 Польша — Германия



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.