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Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября

Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи состоятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября
Группа С

20:00 Франция – Северная Македония
22:30 Нидерланды — Румыния

Группа D

20:00 Черногория — Испания
22:30 Польша — Германия

В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Календарь женского ЧЕ-2022 по гандболу

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.

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