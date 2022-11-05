Помощник Карпова рассказал о состоянии гроссмейстера
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Помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Альберт Степанян высказался о состоянии гроссмейстера. Карпов был найден без сознания у здания Госдумы и госпитализирован в больницу в субботу, 29 октября.
«Анатолий Евгеньевич Карпов сейчас находится в сознании. У него всё нормально, он идёт на поправку. Он лечится, но пока его не выписывают», — приводит слова Степаняна «РИА Новости Спорт».
71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом). Также Карпов — трёхкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).
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