Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Помощник Карпова рассказал о состоянии гроссмейстера

Помощник Карпова рассказал о состоянии гроссмейстера
Комментарии

Помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Альберт Степанян высказался о состоянии гроссмейстера. Карпов был найден без сознания у здания Госдумы и госпитализирован в больницу в субботу, 29 октября.

«Анатолий Евгеньевич Карпов сейчас находится в сознании. У него всё нормально, он идёт на поправку. Он лечится, но пока его не выписывают», — приводит слова Степаняна «РИА Новости Спорт».

71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом). Также Карпов — трёхкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022