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Американка Джейд Кэри выиграла золото ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Американка Джейд Кэри выиграла золото ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в опорном прыжке у женщин. Победу одержала американка Джейд Кэри, набравшая в сумме шести упражнений 14,516 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Женщины. Опорный прыжок

1. Кэри Джейд (США) — 14,516
2. Джордан Чайлз (США) — 14,350
3. Колин Девиллар (Франция) — 14,166
4. Элизабет Блэк (Канада) — 14,116
5. Мията Сёго (Япония) — 13,999
6. Лиса Вален (Бельгия) — 13,733
7. Ё Со Чжон (Южная Корея) — 13,349
8. Лихи Раз (Израиль) — 12,599

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.

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