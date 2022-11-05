Ирландия впервые в истории завоевала золото на ЧМ по спортивной гимнастике
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на коне у мужчин. Победу одержал ирландец Рис Маккленаган, набравший в сумме шести упражнений 15.300 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Вольные упражнения
1. Рис Маккленаган (Ирландия) — 15.300.
2. Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.866.
3. Арутюн Мердинян (Армения) — 14.733.
4. Нариман Курбанов (Казахстан) — 14.533.
5. Стивен Недоросик (США) — 14.400.
6. Лоран де Мунк (Нидерланды) — 13.533.
7. Рёсукэ Дои (Япония) — 12.933.
8. Филип Уде (Хорватия) — 12.5.
Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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