Ирландия впервые в истории завоевала золото на ЧМ по спортивной гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на коне у мужчин. Победу одержал ирландец Рис Маккленаган, набравший в сумме шести упражнений 15.300 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Вольные упражнения

1. Рис Маккленаган (Ирландия) — 15.300.

2. Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.866.

3. Арутюн Мердинян (Армения) — 14.733.

4. Нариман Курбанов (Казахстан) — 14.533.

5. Стивен Недоросик (США) — 14.400.

6. Лоран де Мунк (Нидерланды) — 13.533.

7. Рёсукэ Дои (Япония) — 12.933.

8. Филип Уде (Хорватия) — 12.5.

Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.