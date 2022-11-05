«Виктор» одержал шестую победу и единолично лидирует в гандбольной Суперлиге

Гандболисты ставропольского «Виктора» одержали шестую победу в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги и единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 12 очков.

В очередном матче «Виктор» на выезде нанёс поражение краснодарскому СКИФу со счётом 33:25.

По 10 очков за шесть матчей набрали «Пермские медведи» и «Чеховские медведи», которые обыграли соответственно омский «Скиф» и астраханское «Динамо». «Зенит» с четырьмя победами – четвёртый.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Скиф» (Омск) – «Пермские медведи» — 25:35 (12:17).

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «СГАУ-Саратов» — 36:28 (15:15).

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Динамо» (Астрахань) – 36:27 (21:12).

СКИФ (Краснодар) – «Виктор» (Ставрополь) – 25:33 (14:15).