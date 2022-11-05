Китаянка Вэй Сяоюань завоевала золото на ЧМ в упражнении на разновысоких брусьях

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнении на разновысоких брусьях у женщин. Победу одержала китаянка Вэй Сяоюань, набравшая в сумме шести упражнений 14,966 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Женщины. Разновысокие брусья

1. Вэй Сяоюань (КНР) — 14,966

2. Шайлиз Джонс (США) — 14,766

3. Нина Дервель (Бельгия) — 14,700

4. Элизабет Зайц (Германия) — 14,366

5. Санна Веерман (Нидерланды) — 14,166

6. Руи Луо (КНР) — 13,800

7. Наоми Виссер (Нидерланды) — 13,233

8. Ребека Андраде (Бразилия) — 12,800

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.