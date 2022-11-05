Адем Асил завоевал золото ЧМ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнении на брусьях у мужчин. Победу одержал турецкий гимнаст Адем Асил, который набрал 14,933 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Брусья
1. Адем Асил (Турция) — 14,933.
2. Цзоу Цзинюань (КНР) — 14,866.
3. Кортни Таллоч (Великобритания) — 14,733.
4. Артур Аветисян (Армения) — 14,600.
5. Ю Хао (КНР) — 14.600.
6. Давтян Ваагн (Армения) — 14,533.
7. Юя Камото (Япония) — 14,466.
8. Доннел Виттенбург (США) — 14,433.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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