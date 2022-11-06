Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября:

Группа С



Франция – Северная Македония – 24:14.

Нидерланды — Румыния – 29:28.



Группа D



Черногория — Испания – 30:23.

Польша — Германия – 23:25.



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

6 ноября на чемпионате Европы по гандболу пройдут матчи 2-го тура в группах А и В.



Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.