Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 6 ноября
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 6 ноября
Группа А. 2-й тур
20:00 Хорватия — Венгрия
22:30 Швейцария — Норвегия
Группа В. 2-й тур
20:00 Словения — Швеция
22:30 Сербия — Дания
В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.
Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.
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