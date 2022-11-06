Самая красивая спортсменка мира объяснила, почему не выкладывает фото без макияжа

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира, рассказала, почему не хочет выкладывать свои фотографии без макияжа в социальные сети.

Ранее Спиранак стала самой популярной из представителей гольфа в одной из соцсетей, опередив легенд данного вида спорта – Рори Макилроя и Тайгера Вудса.

«Обычно я публикую посты, только когда у меня сделана причёска и макияж, потому что в последнее время люди очень критично относятся к моей внешности. Я не хочу давать им поводов для оскорблений.

Думаю, это часть моей безопасности. Я просто хочу быть в моменте. Поэтому не решаюсь публиковать фото без макияжа, но мне нужно это преодолеть», — приводит слова Спиранак The Sun.

Фото: из личного архива Пейдж Спиранак