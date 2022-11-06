Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Самая красивая спортсменка мира объяснила, почему не выкладывает фото без макияжа

Самая красивая спортсменка мира объяснила, почему не выкладывает фото без макияжа
Комментарии

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира, рассказала, почему не хочет выкладывать свои фотографии без макияжа в социальные сети.

Ранее Спиранак стала самой популярной из представителей гольфа в одной из соцсетей, опередив легенд данного вида спорта – Рори Макилроя и Тайгера Вудса.

«Обычно я публикую посты, только когда у меня сделана причёска и макияж, потому что в последнее время люди очень критично относятся к моей внешности. Я не хочу давать им поводов для оскорблений.

Думаю, это часть моей безопасности. Я просто хочу быть в моменте. Поэтому не решаюсь публиковать фото без макияжа, но мне нужно это преодолеть», — приводит слова Спиранак The Sun.

Фото: из личного архива Пейдж Спиранак

Новость по теме
Самая сексуальная спортсменка мира раскрыла секрет своего успеха
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022