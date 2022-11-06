Волейболистка Гончарова — об игре на ОИ-2024: решила, что лучше ни на что не надеяться

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова поделилась мыслями о перспективах сборной России выступить на ОИ-2024 в Париже.
«Мы все находимся в состоянии неопределённости. Поэтому, на мой взгляд, нет даже смысла о чём-то думать и строить какие-то планы. Посмотрим, как будет складываться жизнь, допустят нашу сборную или нет. Я решила, что лучше ни на что не надеяться, а там, возможно, всё в итоге будет хорошо», — цитирует Гончарову RT.
Также Гончарова высказалась о конкуренции в национальном чемпионате.
«В любом чемпионате есть несколько топ-клубов, которые делят между собой призовые места. Между ними конкуренция есть, она высокая, но остальные команды по классу всё-таки проигрывают. Хотя и они всегда могут преподнести сюрприз, с ними бывает так же сложно. В России я бы выделила первую пятёрку команд, между которыми разворачивается серьёзная борьба за медали».
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