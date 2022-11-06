Артур Давтян стал первым в истории Армении чемпионом мира по спортивной гимнастике
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Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), в опорном прыжке, став первым в истории своей страны.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Опорный прыжок
1. Артур Давтян (Армения) — 15,050.
2. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14,950.
3. Игорь Радивилов (Украина) — 14,666.
4. Габриэль Буртанете (Румыния) — 14,533.
5. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,500.
6. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14,316.
7. Ватару Танигава (Япония) — 13,999.
8. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 13,900.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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