Артур Давтян стал первым в истории Армении чемпионом мира по спортивной гимнастике

Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), в опорном прыжке, став первым в истории своей страны.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Опорный прыжок



1. Артур Давтян (Армения) — 15,050.

2. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14,950.

3. Игорь Радивилов (Украина) — 14,666.

4. Габриэль Буртанете (Румыния) — 14,533.

5. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,500.

6. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14,316.

7. Ватару Танигава (Япония) — 13,999.

8. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 13,900.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.