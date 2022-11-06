Хадзуки Ватанабэ стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на бревне у женщин. Победу одержала японская гимнастка Хадзуки Ватанабэ, набравшая 13,600 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Бревно
1. Хадзуки Ватанабэ (Япония) — 13,600.
2. Элизабет Блэк (Канада) — 13,566.
3. Шоко Мията (Япония) — 13,533.
4. Марин Бойер (Франция) — 13,300.
5. Скай Блейкли (США) — тот же результат.
6. Оу Юйшань (КНР) — 13,000
7. Жофия Ковач (Венгрия) — 12,733
8. Ребека Андраде (Бразилия) — тот же результат.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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