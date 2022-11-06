Хадзуки Ватанабэ стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на бревне у женщин. Победу одержала японская гимнастка Хадзуки Ватанабэ, набравшая 13,600 балла.



Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Бревно

1. Хадзуки Ватанабэ (Япония) — 13,600.

2. Элизабет Блэк (Канада) — 13,566.

3. Шоко Мията (Япония) — 13,533.

4. Марин Бойер (Франция) — 13,300.

5. Скай Блейкли (США) — тот же результат.

6. Оу Юйшань (КНР) — 13,000

7. Жофия Ковач (Венгрия) — 12,733

8. Ребека Андраде (Бразилия) — тот же результат.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.