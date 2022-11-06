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Британка Джессика Гадирова выиграла золото в вольных упражнениях на ЧМ по гимнастике

Британка Джессика Гадирова выиграла золото в вольных упражнениях на ЧМ по гимнастике
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в вольных упражнениях у женщин. Победу одержала британская гимнастка Джессика Гадирова, набравшая 14,200 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Женщины. Вольные упражнения

1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,200.
2. Джордан Чайлз (США) — 13,833.
3. Ребека Андраде (Бразилия) — 13,733.
4. Джейд Кэри (США) — тот же результат.
5. Наоми Виссер (Нидерланды) — 13,666.
6. Алисе Д'Амато (Италия) — 13,533.
7. Дженнифер Гадирова (Великобритания) — 13,166.
8. Шоко Мията (Япония) — 13,066.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.

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