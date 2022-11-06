Британка Джессика Гадирова выиграла золото в вольных упражнениях на ЧМ по гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в вольных упражнениях у женщин. Победу одержала британская гимнастка Джессика Гадирова, набравшая 14,200 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Женщины. Вольные упражнения
1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,200.
2. Джордан Чайлз (США) — 13,833.
3. Ребека Андраде (Бразилия) — 13,733.
4. Джейд Кэри (США) — тот же результат.
5. Наоми Виссер (Нидерланды) — 13,666.
6. Алисе Д'Амато (Италия) — 13,533.
7. Дженнифер Гадирова (Великобритания) — 13,166.
8. Шоко Мията (Япония) — 13,066.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
- 6 ноября 2022
-
20:43
-
20:05
-
19:43
-
18:36
-
18:25
-
17:51
-
17:06
-
16:18
-
10:39
-
08:00
-
03:20
-
00:17
- 5 ноября 2022
-
23:03
-
22:38
-
22:30
-
21:28
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
18:49
-
16:52
-
08:00
-
01:33
-
00:30
-
00:21
-
00:15
- 4 ноября 2022
-
23:21
-
23:08
-
20:11
-
18:54
-
17:21
-
15:57
-
15:06
-
08:00
-
00:53