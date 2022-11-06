Британка Джессика Гадирова выиграла золото в вольных упражнениях на ЧМ по гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в вольных упражнениях у женщин. Победу одержала британская гимнастка Джессика Гадирова, набравшая 14,200 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Женщины. Вольные упражнения



1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,200.

2. Джордан Чайлз (США) — 13,833.

3. Ребека Андраде (Бразилия) — 13,733.

4. Джейд Кэри (США) — тот же результат.

5. Наоми Виссер (Нидерланды) — 13,666.

6. Алисе Д'Амато (Италия) — 13,533.

7. Дженнифер Гадирова (Великобритания) — 13,166.

8. Шоко Мията (Япония) — 13,066.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.